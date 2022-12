Canovi a VN: “Amrabat? Più che di soldi, è questione di ambizione. Non è facile”

Si prospetta una trattativa complicata, non tanto per gennaio quanto per più avanti

Niccolò Ghinassi

Il noto procuratore sportivo Dario Canovi ha concesso in esclusiva a Violanews.com le sue opinioni riguardo gli ultimi avvenimenti nel mondo del calcio, sul lavoro di procuratore sportivo e anche qualche parere su questa Fiorentina e la sua rosa.

Un parere sul calcio odierno e su quello che ultimamente sta succedendo, in particolare alla Juventus e l' indagine in corso su plusvalenze e anche su compensi dati ai procuratori.

"Negli ultimi decenni la Juve non si è mai fatta mancare niente. Da oggi possiamo dire che alla Juve ne abbiamo viste di tutti colori. Quello che sta succedendo in questi giorni è la conclusione di tanti anni di mala gestione. Le plusvalenze sono l'ultimo atto, ci sono state le questioni dei passaporti, di Suarez, calciopoli. Purtroppo è stata una tendenza sbagliata."

Per quanto riguarda invece la professione del procuratore, secondo lei, come si è evoluta negli anni e se secondo lei sono giusti i compensi percepiti dai propri assistiti i procuratori oggi giorno?

"Ormai i procuratori sono diventati tutti intermediari, bisognerebbe chiedersi perché c'è sempre bisogno di un intermediario per chiudere un affare, un trasferimento. Esistono ancora procuratori che hanno lo stesso calciatore, ai miei tempi l'unico nostro cliente era il calciatore, adesso è uno dei 3 clienti che è la cosa più assurda, ci sono acquirente, richiedente e oggetto del contratto. La responsabilità è delle società che potrebbero non accettare questo stato di cose. Ho sentito spesso che la FIFA avrebbe fatto uscire un regolamento a riguardo che però non esce mai, vorrei sapere quando e se lo farà uscire. So che ha contro un gruppo di procuratori che in effetti comandano il calcio che sono dei gruppi finanziari, dei fondi d'investimento".

Parlando di Fiorentina invece c'è stato il rinnovo di Italiano quest'estate, cosa ne pensa del rinnovo? E cosa pensa di Amrabat del quale si parla tanto? La Fiorentina fa bene a tenere questo giocatore attualmente richiesto da molti club?

"Sul rinnovo, penso sia giusto. Considero Italiano un ottimo allenatore, per cui ha fatto bene la Fiorentina a rinnovargli il contratto. Amrabat è sicuramente uno di quei giocatori che a mio avviso sarà molto difficile da trattenere, perché quando arriva il calcio inglese... Sicuramente il centrocampista marocchino in questi giorni ha dimostrato il suo valore, che è alto, e sarà dura trattenerlo, visto che la Fiorentina non può permettersi di pagare il monte ingaggi che si paga Oltremanica. Inoltre non è solo una questione economica, ma anche di ambizione personale. Quando hai offerte di club che hanno aspirazione di vincere il proprio campionato, che giocano la Champions League, è dura resistere".

Tra poco inizierà il calciomercato invernale, Pradè ha detto di non voler fare acquisti visti i ritorni di Castrovilli e Sottil. A suo avviso è necessario intervenire sul mercato? Si o No

"No, secondo me Pradè ha ragione, la Fiorentina non ha necessità di nulla. Dopo tutto, con le dimostrazioni di forza del marocchino, la Fiorentina si è sistemata bene."