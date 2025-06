Calciopremier intervista Lupoli: “L’Arsenal un sogno. Henry un vero agonista”

La parabola di Arturo Lupoli è ben nota, gli inizi al Parma e l'approdo all'Arsenal, con il passaggio poi alla Fiorentina che lo strappa al Napoli. Le pressioni non mancarono, così come le emozioni, i primi gol, il condividere lo spogliatoio con dei veri miti come Henry, Wenger in panchina. Attraverso il nostro nuovo sito, CalcioPremier.com, potete rivivere quei momenti, attraverso un'intervista esclusiva.