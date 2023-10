Bucciantini a VN: “Ieri si è visto chiaramente il lavoro di Italiano”

In tutto questo è inequivocabile la mano dell’allenatore. Dopo la partita avrei abbracciato i giocatori più giovani perché hanno avuto il coraggio di superare i loro errori. I ragazzi hanno assimilato i concetti di Italiano e vogliono giocare sempre la loro partita indipendentemente da chi hanno davanti e questo è veramente bello: con questo atteggiamento probabilmente qualche partita la perdi, ma sono sicuro che a fine stagione avremo più punti in classifica”.

Hai già dichiarato che la Fiorentina può lottare per la Champions quindi non puoi che ribadirlo…

“Certo la Juventus e il Napoli sono più forti di noi ma se qualcuna di queste due squadre dovesse sbagliare la stagione noi ci siamo. Sì, possiamo lottare perché la squadra si è elevata di livello in tutti i suoi elementi”.

Poi ci sono le star…

“Nico e Bonaventura sono i giocatori che usano gli utensili che il gruppo mette a disposizione. Arthur poi è entrato in questa casa alla grande, lui è un giocatore che non può entrare in tutte le case, ma in questa Fiorentina ci sta benissimo e il fatto che l’abbia voluto italiano mi fa stare tranquillo.

Abbiamo detto di Nico e Bonaventura che sono i goleador ma la piccola pecca resta lì davanti.

Ieri Nzola non mi è dispiaciuto, ha fatto un’ottima partita per tenere lungo il Napoli e per permettere ai centrocampisti di giocare bene la palla dentro gli avversari. E ti dico di più: se non segna Nico, alla fine quel gol lo fa lui. Nico in questo momento sta occupando anche lo spazio in area di rigore ma Nzola deve alzare il suo livello, mentre Beltran deve aumentare la sua conoscenza perché ha dei buoni numeri, ma ancora gioca poco con il resto della squadra. Eppure con Nico e Jack potrebbe divertirsi. Fammi poi ricordare che a Napoli abbiamo terminato la partita con tanti ragazzi giovanissimi che vengono anche dal settore giovanile e questo è un altro grande merito di Italiano e della società da non sottovalutare.

