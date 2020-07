Brovarone a VN: “Gojak prospetto internazionale, ad un passo dalla Fiorentina a Gennaio”

La Fiorentina sta già guardando al futuro. Uno dei profili che piace di più è quello di Amer Gojak (LA SCHEDA), centrocampista classe ’97 della Dinamo Zagabria. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con Bernardo Brovarone, intermediario di mercato in contatto con l’agente ed il padre del giocatore.

Che tipo di giocatore è Amer Gojak?

“Stiamo parlando di un centrocampista classe ’97 di forte personalità, un prospetto completo di livello internazionale. Veloce nelle gambe e nella testa, un calciatore moderno che abbina tecnica e fisicità. Il ragazzo è molto portato a fare la mezzala con tendenze offensive, possiede il senso del gol e può adattarsi tranquillamente anche da trequartista. Un profilo indovinatissimo per chi cerca un rifinitore che vede la porta.”

Come vede l’ambientamento del giocatore nel calcio italiano?

“Il ragazzo nel suo percorso di crescita alla Dinamo Zagabria ha effettuato tutti gli step necessari, è pronto per andare a giocarsela in campionati importanti. Ovviamente, considerata l’età, ci sono degli aspetti nel suo gioco da limare. Talvolta è un pò troppo sicuro delle sue qualità. Ha delle flessioni all’interno della partita che lo portano a prendersi delle pause ed uscire momentaneamente dalla gara. Il talento comunque non è in discussione.”

Crede che sia una pista praticabile per la Fiorentina, su che costi potrebbe aggirarsi il trasferimento?

“Svelo un retroscena, a Gennaio il giocatore poteva approdare alla Fiorentina. Insieme al mio socio Dino Pasalic (agente FIFA) abbiamo spesso avuto dei contatti con il procuratore ed il padre del ragazzo. Nonostante alcuni incontri positivi con la società viola, la trattativa si è arenata a causa dell’involuzione della squadra di Montella. Le difficoltà inaspettate hanno costretto la dirigenza ad impostare un mercato diverso. Adesso le condizioni sono decisamente favorevoli. Il ragazzo infatti sta attendendo il passaporto croato che gli garantirebbe lo status da comunitario. Inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2022, aspetto da non sottovalutare. Un’offerta intorno ai 10 milioni può essere allettante per la Dinamo Zagabria che in passato ha ricevuto i sondaggi di club come Manchester City, Betis Siviglia e Villarreal. La situazione resta aperta in attesa di una svolta.”

Dall’Olanda: Fiorentina sulle tracce di un classe ’98 dell’Ajax