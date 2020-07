Qualcosa si muove per il mercato viola? Secondo quanto riporta Voetbal International, punto di riferimento per l’informazione calcistica in Olanda, alla Fiorentina piace il giovane centrocampista Carel Eiting, classe 1998 e di proprietà dell’Ajax. Già la Roma aveva chiesto informazioni sul ragazzo, ma l’interesse dei giallorossi è poi sfumato in un nulla di fatto. Adesso è il club gigliato a provarci.