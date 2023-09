Bravo Italiano: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”

Sono pienamente d'accordo perché le esperienze pregresse ci insegnano che essere belli (e francamente oggi la Fiorentina non lo è stata), non sempre porta alla vittoria. Questa mossa e queste dichiarazioni del tecnico viola a fine gara sono a mio avviso importantissime perché segnano un'evoluzione importante del suo modo di gestire la partita. Pronti via e si parte come vogliamo, ma se ci sono poi delle variazioni da fare, anche pesanti, si fanno. Punto e basta senza fondamentalismi che spesso non portano a buoni risultati, in nessun campo.