Bove, che colpo della Viola: ma contro la Roma non sarà solo per una rivincita

"Ma perché l'hanno mandato via, in quel modo poi?". In tanti a Firenze e dintorni si stanno chiedendo questo nelle ultime settimane, fin dalle prime prestazioni di Edoardo Bove con la maglia viola. Il perché un giocatore così forte, duttile, intelligente sia stato ceduto nelle ultime ore del calciomercato estivo, in prestito con diritto di riscatto per di più, da una società che in questo momento sta incontrando peraltro molte difficoltà, nel mezzo al campo così come in altri reparti, resta un mistero. Il classe 2002, cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso, rappresenta sicuramente un prospetto tra i più importanti del calcio italiano. Quella di Daniele Pradè è stata sicuramente una grande intuizione, sposata in pieno poi da Raffaele Palladino, il quale sta ritagliando per il calciatore romano un ruolo fondamentale nella nuova Fiorentina che sta nascendo. Todocampista, ma anche altro: mediano, incursore nel 3-4-2-1 ed esterno a sinistra fondamentale in fase d'attacco ma anche di non possesso nel nuovo sistema adottato dall'ex tecnico del Monza. Contro il San Gallo, poi, ecco il debutto da trequartista atipico.