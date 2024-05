Bonaventura come il vino. Gli anni passano ma lui migliora

Stagioni a paragone

Nel Milan di Montella, Jack occupava la posizione di mezzala nel centrocampo a cinque. In campionato giocò 33 partite collezionando 8 reti e 3 assist. Nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano invece, il Jack è diventato il Jolly. Ad inizio campionato la posizione di Bonaventura era solamente una: trequartista affiancato dai due esterni. Ma è proprio nei momenti di necessità che Bonaventura ha espresso al meglio tutte le sue qualità; dimostrandosi fondamentale per la squadra, schierato sia da esterno che nella coppia di centrocampisti davanti alla difesa. Ed è proprio in quest'ultima stagione che Bonaventura, grazie alla splendida rete messa a segno ieri sera all' Unipol Domus, ha eguagliato il record di reti in campionato; l'unica differenza è che nella stagione 2023-24 Bonaventura ha disputato fin qui 31 gare (due in meno rispetto alla stagione in rossonero). Se allarghiamo l'analisi anche al palcoscenico europeo: Bonaventura durante la stagione 2017-18 siglò una sola rete, contro i rumeni dell' U Craiova. Per quanto riguarda l'attuale stagione invece, Bonaventura non ha ancora timbrato il cartellino. La stagione però non è finita, infatti, il 2 giugno la Fiorentina sfiderà l'Atalanta per l'ultima partita stagionale e Jack ha l'opportunità di stabilire un nuovo record personale. Prima però c'è Atene da conquistare, una partita che sa di rivincita, per la Fiorentina, per Firenze, per Joe.