Perché la Fiorentina è quarta in classifica?

Il caso non esiste

Partiamo da un aspetto che dovrebbe essere chiaro dopo tre anni di Vincenzo Italiano: il posto in classifica non rispecchia la qualità della rosa viola. La Fiorentina non ha una squadra da quarto posto, ma ha un allenatore capace di ottenere il massimo se non di più dai propri giocatori. Questo però non deve diventare un alibi su cui cullarsi. La verità dei fatti è che dal 2 di gennaio, una squadra che ha il 4-3-3 come idea principale di gioco, ha avuto a disposizione soltanto un esterno praticamente già venduto e un altro giocatore ormai in crisi con Firenze. E basta. Troppo poco per puntare alla Champions League. Quindi perché, nonostante ciò, la Fiorentina è quarta in classifica? Perché Italiano, come sempre, ha fatto crescere ancora di più la sua squadra portando a casa partite anche più sporche e complicate. Ovviamente, anche con un po' di fortuna, ma come recita un famoso attore: "Io me la creo la fortuna". Insomma, incolpare l'allenatore viola sembra fuori luogo anche dopo il 3 a 0 di ieri. L'unica colpa dell'ex Spezia è stata quella di non imporsi nel momento in cui Ikonè ha preso in mano il pallone del rigore. Poi basta, la Fiorentina questa è. E la società? In estate il mercato è stato buono, si con qualche lacuna, ma innesti come Parisi e Arthur sono di livello. Sulla carta anche la coppia Beltran e Nzola doveva rendere molto di più, poi il campo come sempre è pronto a rovesciare ogni tipo di pronostico. Ad oggi però, la lentezza sul mercato è evidente e sembra impossibile non dare responsabilità ai dirigenti viola. Perché la rosa che hai è si di livello, ma bisogna capire per quale obiettivo. Insomma, uno/due acquisti arriveranno, anche se ormai tra Sassuolo, Udinese e Napoli ha già perso tante occasioni. L'importante è recuperare e non peggiorare. Poi, a fine anno, ci chiederemo perché siamo arrivati quarti o perché non lo saremo più.