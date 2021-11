Berardi, che numeri! E’ il miglior esterno degli ultimi 10 anni

La Fiorentina (e i tifosi) si interrogano sulla richiesta del Sassuolo. Berardi ha numeri da top, ma rientrerà nei parametri del club viola?

Con quello segnato ieri al Milan, il conto si aggiorna a quota 93 gol (di cui 31 su rigore) nel massimo campionato, in 250 presenze. Giusto per rendere l'idea, Insigne ne ha segnati 89 in 317 partite. In questa stagione Berardi è già a quota 7 reti in 12 presenze, sesto nella classifica marcatori. Immaginatelo in un tridente insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez: quante squadre in Serie A possono vantare un attacco così? E quanto all'età, con i suoi 27 anni Domenico sarebbe magari poco rivendibile in futuro, ma se offrisse alla Fiorentina 5/6 stagioni al massimo del suo potenziale il gioco potrebbe valere la candela? Ognuno può farsi la sua opinione, in attesa di scoprire le strategie del club viola.