“Berardi merita uno sforzo in più. Alvarez? Fiorentina in stand by”

Le parole del procuratore De Santis: "La Fiorentina può lottare per un traguardo importante, ma solo se arriveranno rinforzi"

"Quando vai a comprare da certe squadre come il Sassuolo, se vuoi un giocatore lo devi pagare. Se però individui una priorità, come io credo sarebbe Berardi, deve mettere in conto di fare uno sforzo in più. Quest'anno c'è finalmente la possibilità di lottare per un obiettivo importante, ma servono un paio di innesti dal mercato per rendere la squadra veramente competitiva. Julian Alvarez? Lo vogliono tanti club in tutta Europa e non mi risulta negli ultimi giorni un'accelerata della Fiorentina, forse il rischio di un'asta ha frenato il club viola. L'operazione avrebbe costi minori di Berardi, forse non darebbe le stesse risposte nell'immediato ma in prospettiva sarebbe un colpo straordinario".