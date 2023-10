Beltran segna e… io pago

A Roma chi gioca? — E poi la traversa, l'intesa che cresce con i compagni, l'adattamento al calcio europeo che procede spedito. L'altra sera insomma, Beltran ha iniziato la sua personalissima scalata alle gerarchie di Vincenzo Italiano. Attenzione. Ciò non significa che a Roma sarà sicuramente lui il titolare (anche se tutto porta in quella direzione) né, almeno per quanto mi riguarda, che a questo punto Nzola debba esser messo da parte. Anzi. La Fiorentina ha bisogno di due centravanti, ed il compito di tutti in questo momento dev'essere (anche) quello di recuperare l'ex Spezia. Questa però, è un'altra storia.

Qua si parla di Lucas, e quanto successo in coppa ci permettere di tornare all'inizio della sua avventura in viola. Ricordate il blitz della Roma, e il tentativo di strapparlo alla Fiorentina? Ecco. La differenza, oltre alla serietà del ragazzo e ai rapporti di Burdisso con il River e con gli agenti del calciatore, l'hanno fatte le due differenti proposte economiche presentate al club argentino. I giallorossi infatti avevano messo sul piatto (circa) 12,5 milioni di euro. Qualcosa in meno, rispetto ai 15 che Barone e Pradè avevano proposto in un primo momento. Erano quella, più o meno, la sua valutazione. Il problema era che nel contratto che legava Beltran ai Millonarios c'era una clausola da 25 milioni, di cui da quelle parti pretendevano il pagamento.

Le cifre — Alla fine, il compromesso: 12,5 milioni subito, più altri 12,5 legati ai bonus. Totale: 25 milioni. Una cifra altissima, ma che il River non era e non è certo di incassare. Dipende, e così torniamo al punto di partenza, dal rendimento di Lucas e della Fiorentina. La parte variabile dell'intesa infatti è legata a diversi fattori: i traguardi che raggiungeranno i viola (qualificazione all'Europa League, vittoria di un trofeo) ma, soprattutto, sono connessi a quanto farà il giocatore. Uno dei bonus più semplici è legato alle presenze (si parla di circa il 50% delle partite totali), un altro alla convocazione in nazionale (e sono già due) e, ovviamente, ce ne sono poi altri legati a gol (un bonus a 10 gol, e poi altri ogni 5) ed assist. Obiettivi nel complesso abbastanza semplici, e del resto il River non poteva accettare che l'asticella fosse posta troppo in alto.

L'augurio, ovviamente, è che vengano centrati tutti. Perché è vero, vorrebbe dire dover tirar fuori altri 12,5 milioni dopo quelli già investiti in estate, ma significherebbe anche che Lucas ha funzionato, e con lui la Fiorentina. “E io pago”...penserà Commisso. “E io godo...”, dirà invece il tifoso. Interessi comuni, in questo caso. Come dovrebbe essere sempre, e comunque.

