Beltran “Russell” ed “Émile” Nzola: crolla il tempo delle cattedrali

Al pari del Dreyfus di cui prendeva le difese Zola, anche Lucas Beltran avrebbe potuto essere accusato di tradimento. Altissimo tradimento, visto che si parlava di accordo raggiunto con la Roma sui termini personali a tempo praticamente scaduto, con la Fiorentina che aveva in tasca tutti i sì necessari, River Plate in testa. Alla fine, tirando in ballo anche Shakespeare, è stato fatto molto rumore per nulla: i giallorossi non hanno messo sul tavolo le risorse necessarie a ribaltare una situazione ormai avviata, Joe Barone si è fatto valere in privato e Beltran è in arrivo a Firenze con tutta la pressione che deriverà dai 20 e rotti milioni complessivi stampati sulla sua etichetta, dal suo passato da “fratello minore” di Dybala all’Instituto e dall’investitura di miglior attaccante in circolazione sul suolo argentino.

Anche Beltran richiama con il suo nome un pensatore che ha fatto la storia, Bertrand Russell. Britannico, gallese per la precisione, così filosofeggiava: “L’uomo necessita, per la sua felicità, non solo di rallegrarsi di questo o di quello, ma di speranza e intraprendenza e cambiamento”. Quel cambiamento El Vikingo (lo chiamano così per via della sua carnagione chiara) lo abbraccia alla Fiorentina assieme a Nico Gonzalez con il quale dovrà stabilire una connection tutta albiceleste per puntare in alto. Che poi, del resto, è quello che fanno le grandi cattedrali medievali, che mirano a Dio. Già, perché quel pensiero radicato nella testa della gente di Firenze, “se l’era bono un veniva da noi”, deve crollare, come la devozione della Fiorentina alle occasioni di mercato - vedi per esempio Boateng, Callejon e per ultimo Jovic - che vengono affidate all’allenatore di turno risparmiando sul cartellino e sperando che funzioni. E come le cattedrali dopo gli anni bui del Medioevo; certo, eccezion fatta per quelle più belle, magari costruite nel Rinascimento, che sono rimaste patrimonio dell’Umanità: da noi abbiamo Santa Maria del Fiore, ma anche Jack Bonaventura, una cattedrale a parametro zero riuscita fin troppo bene per lasciare che crolli prima del tempo naturale.