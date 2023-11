Beltran e quell’errore a San Siro. Vi ricordate cosa veniva detto di Vlahovic?

Iniziando da domani, titolarità o no, l'argentino dovrà subito ricominciare a "correre" verso il gol. Errore dopo errore. In fin dei conti, non è importante quanto sbagli ma quanto ci metti per rialzarti. E non è solo retorica...

Quando la speranza di affievolisce, bisogna affidarsi a qualsiasi segnale che ci possa far credere ancora che ciò che vediamo non siamo reale. Ed è quello che pensano tutti i tifosi viola e forse Vincenzo Italiano stesso, quando osserva l'attacco della Fiorentina incapace non solo di fare gol, ma anche di centrare lo specchio della porta. E chissà cosa avrà pensato l'allenatore viola quando Beltran, solo contro Maignan, sbaglia un controllo banale? Meglio sorvolare, perchè l'argentino deve essere più di quello che abbiamo visto finora, parlano i numeri in patria, il lavoro di Burdisso e l'investimento della Fiorentina. Per questo motivo, per consolare un po', chi ormai sembra aver perso le speranze, è curioso rispolverare ciò che successe a Dusan Vlahovic. Sempre a San Siro e sempre con la maglia viola.

Guarda che coincidenza

"Dopo Inter-Fiorentina, finita 4-3, mi è crollato il mondo addosso. Parlo sinceramente. Pensavo che tutto fosse impossibile e giorno dopo giorno ho pensato di ricominciare da zero. Ho lavorato veramente duro, più di prima e ho raggiunto risultati grandi". Queste le parole di Dusan Vlahovic a DAZN, nel 2021. L'episodio a cui si riferisce l'attaccante serbo riguarda quel tiro sbilenco che poteva portare una vittoria importante a San Siro contro un'Inter che avrebbe vinto lo scudetto. L'azione la possiamo paragonare a quella di Beltran. Lo stadio è lo stesso, anche il colore della maglia, cambia solo la squadra. Per il resto, rimane una sconfitta per la Fiorentina e un errore che pone molti dubbi sull'attacco della Fiorentina. In particolare, in questo caso, su Lucas Beltran. L'argentino adesso deve eliminare ogni tipo di dubbio. Così come fece Dusan Vlahovic dopo quanto successe quella sera del 2020, così dovrà fare l'ex River Plate. Il serbo iniziò a macinare gol, diventando uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Quindi, se la storia si ripete, allora Beltran deve far tutto tranne che piangersi addosso. Iniziando da domani, titolarità o no, l'argentino dovrà subito ricominciare a "correre" verso il gol. Errore dopo errore. In fin dei conti, non è importante quanto sbagli ma quanto ci metti per rialzarti. E non è solo retorica...