Babbo Jack, Italiano che numeri, il vero ruolo di Beltran

Mister, parlano i numeri

Questo 2023 racconta di 58 partite ufficiali , con 30 successi ,12 pareggi, 16 sconfitte, 102 reti realizzate, superato il 2015 di Montella dove ne realizzammo 101 ma sicuramente con una squadra nettamente piu' forte nei singoli giocatori. Sono dati inconfutabili, bagnati anche da due finali giocate ma purtroppo perse. Il Mister Italiano al contrario di Montella ha ottenuto questi risultati lavorando con una societa' quantomeno meno esperta e solida di quella del 2015. Qualcosa sbagliera' sicuramente anche lui ma per me e' il valore aggiunto dell'attuale Fiorentina, martello quotidiano che gira i giocatori come fossero in una centrifuga ma la squadra viola raramente fa sfigurare la citta' che rappresenta. Da quella infausta decisione di vendere Vlahovic si e' dovuto dimenare con centravanti dal rendimento medio-basso, nonostante tutto riesce a mandare in gol un po tutti. Quando un uomo apre gli occhi la mattina e pensa solo al suo lavoro avra' sempre il mio appoggio e la mia stima. Altro capitolo da sviscerare riguarda l'impiego dei giovani, come mai Kayode gioca con continuita'? Perche' e' fortissimo, in estate andra' legato con catenone di acciaio al Viola Park per trattenerlo, speriamo che la nostra proprieta' non si faccia tentare ma mi immagino che voleranno cifre importanti per questo splendido terzino. Che ti dico Vincenzo, continua cosi, fatti intendere con la presidenza, meritiamo di vincere qualcosa insieme ma per fare le sfilate ci vogliono le modelle top..... Bravo!!!