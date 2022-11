Avversario giusto al momento giusto: la Salernitana testa la guarigione viola

La Fiorentina ha sempre vinto contro squadre sotto in classifica. I tre punti contro la Salernitana permetterebbero di superare proprio la formazione campana

Stefano Niccoli

Quattro vittorie in tredici giornate di campionato. Contro Cremonese, Verona, Spezia e Sampdoria. C’è un filo rosso, un comune denominatore che collega le partite sopra citate. Tutti i successi sono arrivati contro squadre, ad oggi, sotto la Fiorentina in classifica. In queste circostanze i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno fatto il loro dovere. Alcune volte con merito, come contro l’Hellas e i blucerchiati, altre con un po’ di fortuna (contro i grigiorossi e i bianconeri).

La Fiorentina sta guarendo (almeno così sembra sperando di non essere smentiti domani sera), ma per avere maggiori certezze servirebbe come il pane una vittoria con chi sta sopra in graduatoria. La partita contro la Salernitana arriva al momento giusto. I tre punti permetterebbero di sorpassare proprio la formazione granata e di preparare con spensieratezza l'incontro di San Siro contro il Milan, match complicato ma in cui – è il parere di chi scrive – Biraghi & co. non partono sconfitti viste le difficoltà rossonere a chiudere le gare (quanto successo contro lo Spezia ne è un chiaro esempio). Alla gara contro il Diavolo, però, ci penseremo da giovedì mattina.

La Salernitana è l’avversario giusto per testare la crescita e la guarigione della Fiorentina. I campani non sono certamente il Manchester City, ma compagine rognosa e appiccicosa sì. Chiedere alla Lazio che dopo il gol di Zaccagni pensava di vivere un pomeriggio tranquillo. Cos’è successo, poi, all’Olimpico lo abbiamo visto tutti. Grinta, ma anche qualità. Sono questi gli ingredienti dei giocatori allenati dall’arcigno Davide Nicola. Fazio, Radovanovic, Bonazzoli, Maggiore, Candreva sono calciatori di lusso per una squadra come quella granata. E non dimentichiamoci di Piatek, capace di scomparire dalla partita, ma di ricomparire all’improvviso quando c’è un pallone vagante in area di rigore (contro la Cremonese ha segnato proprio così). Insomma: scordiamoci la Salernitana svampita della prima parte della scorsa stagione che perse al Franchi 4-0 l’11 dicembre 2021. Il momento di accelerare, però, è adesso. I tifosi si meritano l'ultima gioia casalinga di un 2022 tutto sommato da ricordare visto il ritorno in Europa.