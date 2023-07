Arriva Arthur, da nuovo Xavi a simil-Cassano. Come gioca il brasiliano

L'esplosione al Gremio e il paragone con Xavi

Arthur espolde in pochissimo tempo, fra il suo esordio in prima squadra al Gremio, non una squadra qualsiasi in Brasile, e il suo passaggio al Barcellona, passano quasi 2 anni. Il ragazzo si fa notare in un 4-2-3-1 come cervello della squadra che vince la coppa Libertadores nel 2017. In un campionato come quello brasiliano, dai ritmi più bassi va a nozze. Non gli si può rubare la palla, è una trottola nel mezzo del campo, e con la sua tecnica elude il pressing avversario. Poi arriva in Catalogna per 39 milioni complessivi. Al Barcellona fa bene al primo anno, ma non da regista puro, quello che Italiano schiera come play basso nel 4-3-3. Ma da mezz'ala tecnica in grado di giocare sul corto e dialogare con i compagni. Non a caso il paragone era con Xavi. Mentre era Busquets a fare il fragifrutti. Poi arrivano gli infortuni a frenarlo, e non solo. Ci si accorge che Arthur non regge i 90 minuti. In Liga nella sua migliore stagione, la 2018/19 non termina mai una partita. Al massimo gioca 89 minuti contro il Valencia, ma mai più di 90. Questo perchè il suo gioco è dispendioso, fatto di copertura della sua zona di campo con la palla e senza. E lui non è certamente un maratoneta