Aquilani come Palladino e Inzaghi: un 3-5-2 con la Fiorentina di Italiano

Non sarebbe il primo...

La voce gira e di curiosità ce né tanta. Italiano, in caso di addio, lascerebbe sguarnita la panchina viola e Aquilani potrebbe candidarsi con forza alla sua successione. Nel 2019 ci andò davvero vicino, poi con saggezza declinò l'offerta viola per rimanere in Primavera. A quei tempi è stata una decisione dolorosa, ma decisiva per la sua crescita. Forse Aquilani, guardando la Serie A, si sarà soffermato su chi come lui ha fatto la sua strada. Prendete Simone Inzaghi. Lotito esonera Pioli e chiamo l'ex attaccante a salire dalla Primavera come traghettatore. L'attuale tecnico dell'Inter viene così lanciato nel calcio che conta. Oppure basta vedere cosa è successo a Monza. Stroppa non rende felice la società e Berlusconi opta per una scelta interna. Ecco Palladino. Zero esperienza, ma in prima squadra si dimostra un tecnico capace e di spessore. Certo, non sempre questo percorso va come dovrebbe. Il Milan ne sa qualcosa con Filippo Inzaghi e Cristian Brocchi, entrati saliti dalla Primavera, ma con risultati scadenti in Serie A. Insomma, mai dire mai, ma la possibilità di vedere Aquilani sulla panchina viola non deve essere esclusa a priori.