L'estetica perdonerà il titolo breve e schietto. Ma da oggi, di parole ne servono ben poche. Da oggi contano i risultati e la Fiorentina a Lecce dovrà far tacere i "mugugni" di un mercato a dir poco deludente. Le valutazioni le farà il campo, così come l'esito di questa stagione. Ma quello che non deve passare inosservato e che da oggi in poi, 2 febbraio 2024, tutto quello che la Fiorentina riuscirà ad ottenere sul campo è frutto di Vincenzo Italiano.

Con la rosa attuale, la Fiorentina non può competere per le prime 6 posizioni. Soltanto Italiano potrà rendere possibile l'impensabile. Mettere a segno un vero e proprio miracolo sportivo. La Fiorentina è diventata ancora più piccola rispetta alle sue concorrenti e dovrà lottare con i denti per cercare di rimanere in Europa ancora per una stagione. In fin dei conti, il più di tutti ad essere deluso non può che non essere proprio il tecnico viola che da inizio gennaio, partita dopo partita, ha richiamato a gran voce un innesto. Soltanto uno: l'esterno. E così, la Fiorentina si ritrova con un nuovo terzino destro, utile senza dubbio, e l'ennesimo attaccante. Gli esterni sono sempre quelli, anzi, ne manca uno all'appello e guai agli infortuni. Adesso la Fiorentina non si può permettere più nessun altro tipo di imprevisto. Guai! I giocatori sono contati. Ma in caso contrario, tutti busseranno alla porta di Italiano in attesa dell'ennesimo asso nella manica. "A posto così" ripose stizzito Italiano alla domanda sul mercato. Adesso, le sue parole, lasciano spazio soltanto ad una assordante e dilagante rassegnazione.