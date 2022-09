“Anvedi che ha fatto Gollini”: la lezione di Goicoechea e la contro-tesi Radu

Stagione 2012-13, Roma : Zdenek Zeman ha a disposizione Stekelenburg e Goicoechea , gioca il primo generalmente fino a fine ottobre, poi subentra il secondo. Un'alternanza che è più un avvicendamento, ma comunque il ruolo di numero 1 non era chiaro. Goicoechea però a febbraio contro il Cagliari si produsse in una papera clamorosa buttandosi letteralmente la palla in porta su cross di Avelar , e da lì in poi giocò solo un'altra volta , proprio contro la Fiorentina, fino al termine della stagione.

Gollini ieri ha fatto qualcosa di clamoroso quasi quanto Goicoecehea: perché uscire quando si poteva tranquillamente indietreggiare assecondando il rimbalzo del pallone? Perché, una volta in affanno, non appoggiare in fallo laterale? Questione di pochi attimi, qualcosa non ha funzionato. E ora? Accantonare Gollini alla maniera della Roma con Goicoechea dando fiducia a Terracciano? In effetti quello del portiere ex Atalanta è un prestito con diritto di riscatto, non c'è nemmeno chissà quale investimento da salvaguardare. E se poi Terracciano diventa il numero 1 indiscusso e si fa male? Gollini rischia di fare come Dragowski nella passata stagione, poco impiegato e sempre disastroso. La grana portiere è solo uno dei grattacapi che Italiano deve risolvere, la sosta dopo il Verona serve come il pane.