Andonov, prima volta tra i big. L’ag. a VN: “È pronto, non si esalta. Con i piedi…”

Il portiere classe 2003 della Primavera prende il posto dello squalificato Dragowski tra i convocati per la Coppa Italia. Il procuratore: "Sta crescendo molto"

Redazione VN

Prima chiamata nella Fiorentina 'dei grandi' per Ivan Andonov, portiere della Primavera viola capace di mettersi in mostra durante questa prima parte di stagione. Complice la squalifica di Dragowski (espulso a Napoli), contro l'Atalanta, in Coppa Italia, sarà l'estremo difensore bulgaro classe 2003 a sedere in panchina al fianco del collega Rosati. Un debutto che Andonov si è guadagnato a suon di prestazioni convincenti, fin dal suo arrivo in Primavera dell'estate scorsa, dopo che la Fiorentina lo aveva acquistato dal Levski Sofia in prestito con diritto di riscatto. L'impatto in viola è stato fin da subito positivo, come conferma il minutaggio concesso da Aquilani ed il ruolo da protagonista ricoperto nel trionfo di Supercoppa ai rigori, contro l'Empoli.

Domani, a poco più di 24 ore dalla partita vinta dalla Primavera viola per 0-2 in casa della Spal, Andonov indosserà la maglia numero 12 della prima squadra. Soddisfazione non da poco che l'agente del portiere, Plamen Peychev, ha commentato in esclusiva a Violanews.com: "Si, l'ho sentito - rivela il procuratore - è contento ma non è un ragazzo che si esalta, certe cose le vive normalmente e con poca emozione. Speriamo che la convocazione di oggi sia solo un primo assaggio. Ivan sta crescendo molto dal suo arrivo a Firenze e anche la partita da protagonista in Supercoppa lo attesta".

Peychev prosegue parlando dei miglioramenti del suo assistito: "Chi capisce di portieri parla molto bene di Andonov. Con Aquilani si trova molto bene e sinceramente - precisa l'agente - mi sorprende quanto sia migliorato nella gestione della palla con i piedi. Aquilani vuole costruire il gioco dal basso, questo tornerà molto utile al ragazzo in futuro. La convocazione naturalmente è dovuta all'assenza di Dragowski, ma Ivan ha fatto il ritiro estivo, si è allenato spesso con la prima squadra ed è pronto per stare con i grandi". E il futuro? Il procuratore resta con i piedi per terra: "L'obiettivo è continuare a far bene da qui alla fine. Dopo valuteremo tutto, anche perché il ragazzo è di proprietà del Levski Sofia e la Fiorentina a fine stagione dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto a suo favore. Saremmo contenti se succedesse, quello viola è un grande club!"