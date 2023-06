Amrabat? Guai a disperarsi: adesso la Fiorentina può solo migliorare

Andare avanti migliorando

Nessuno vuole mettere in discussione le capacità di Amrabat, però è giusto dirlo: a Firenze è sempre stato un pesce fuor d'acqua. Partendo dai due anni di Italiano, ha vissuto all'ombra di Torreira prima e poi adattandosi all'idea del tecnico viola poi. Sì, ci sono stati netti miglioramenti, ma il 4-3-3 viola ha spesso risentito dei suoi limiti in mezzo al campo. Non a caso, quando Mandragora è salito in cattedra, la Fiorentina ha iniziato a girare come si deve. Il Mondiale del marocchino ha un po' nascosto questo aspetto, ma adesso che il suo periodo a Firenze è praticamente concluso, è giusto ribadirlo: Amrabat non è e non sarà mai un regista. Per questo motivo dal suo addio la Fiorentina può solo che guadagnarci. Non si tratta di nomi, ma di idee. Con un giusto profilo, in grado di gestire il gioco viola, Italiano potrà dare continuità al suo 4-3-3. Quello puro però e non adattato in base hai giocatori a disposizione. Arriveranno 10-20 milioni in meno? Un sacrifico da fare, per guadagnarci dal punto di vista del gioco. Maxime Lopez, Rovella, Dominguez, poco importa. Importa invece se la Fiorentina puntasse su giocatori simili al marocchino. In quel caso certificherebbe il cambio di passo totale da quel modo di giocare espresso dalla squadra di Italiano il primo anno a Firenze. Solo questione di scelte, ma con la cessione di Amrabat la Fiorentina può mettere un punto e ripartire. E visto le premesse, si può solo migliorare. (DAL MERCATO A EVENTI VARI, GUARDA I NOSTRI VIDEO)