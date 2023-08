Amrabat come Milinkovic: “La verità è che non gli piaci abbastanza”. Ma si farà

Il fatto che il Manchester United abbia lasciato Amrabat per ultimo sulla lista dei propri acquisti (prima Mount, poi Onana, Poi Hojlund) dimostra come la presenza di Casemiro renda opzionale questo movimento: se entra bene, altrimenti facciamo con quello che abbiamo - non il più brutto dei reparti, con il brasiliano, Eriksen, Bruno Fernandes, McTominay. Probabilmente, Amrabat alle condizioni della Fiorentina (30 milioni di euro tutto compreso) non è un must assoluto per le squadre interessate, che aspettano che il prezzo cali e chiedono tempo per riaggiornarsi. Tuttavia, non essendo la Fiorentina in condizioni di necessità di vendere, a meno che il giocatore non punti i piedi è difficile che il costo del cartellino si abbassi. Anche perché a gennaio Amrabat i piedi li ha puntati, voleva andare al Barcellona, e per tutta risposta la Fiorentina l'ha messo fuori rosa (poi reintegrato dopo le scuse). Per quanto l'addio rimanga la più verosimile delle conclusioni, non ci stupirebbe se con Arthur, a centrocampo, il titolare 2023-24 fosse ancora lui.