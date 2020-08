Allenamento mattutino, squadra divisa e lavoro tecnico-tattico. Il punto su Ribery e Boateng

Secondo giorno di lavoro sul campo per la Fiorentina, alle prese con un pre-campionato anomalo come non mai. Stamattina la squadra, dopo aver raggiunto i campini, si è allenata all’interno Franchi dividendosi in gruppi da composti da 15 giocatori. Lavoro tecnico e focus tattico all’ordine del giorno, per un totale di un’ora di seduta per ciascun gruppo. Ancora fermo ai box Kevin Prince Boateng, che oggi dovrà effettuare il tampone. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, invece, sessione individuale in palestra per Franck Ribery. Nella tarda mattina il pranzo al centro sportivo ed il rientro in autobus a Villa Olmi, sede del ritiro viola.