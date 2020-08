Dalla Romania: è fatta per l’acquisto di Louis Munteanu dal Viitorul

In Romania sono sicuri: Louis Munteanu presto sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante classe 2002, di proprietà del Viitorul Costanza, tra due giorni sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club viola. (LA SCHEDA COMPLETA) Lo riporta Prosport, ai cui microfoni ha parlato Gică Popescu, presidente della società rumena fondata da Gică Hagi: “Non posso confermare il suo trasferimento, ma neanche negarlo. Abbiamo tante offerte per tanti giocatori in questo momento”. Non sarebbe la prima volta che Viitorul e Fiorentina dialogano sul mercato, visto che i viola presero da questa squadra Ianis Hagi nel 2016.

