Ag. Pedro a VN: “Viola 1ª scelta, aveva altre offerte. Qua per fare la storia”. Sulle condizioni fisiche…

E’ già iniziato il conto alla rovescia verso Fiorentina-Juventus, gara mai banale a Firenze che inaugurerà il terzo turno di Serie A. Ci sarà anche l’ultimo arrivato Pedro? Abbiamo chiesto anche questo al sua agente Marcio Giugni, agente del giocatore brasiliano con il quale è arrivato a Firenze sabato scorso. Questa l’intervista firmata Violanews.com:

La prima cosa che ci ha colpiti di Pedro, oltre alle giocate sul campo, è stato il suo sorriso quando ha posato per la prima con la maglia della Fiorentina. Quanto siete contenti di questo trasferimento?

“Siamo tutti emozionati e felici per questo trasferimento, adesso Pedro indossa la maglia di una grande squadra europea. Era una desideriamo di tutti noi, ringraziamo la Fiorentina per averci aperto questa porta. Il giocatore è molto felice e pronto a fare del suo meglio per il club”.

L’apprezzamento per il giocatore parte da lontano, mentre la possibilità concreta di vedere Pedro a Firenze è nata ad inizio agosto con la richiesta d’informazioni da parte della Fiorentina. Ci può raccontare come si è sviluppata questa trattativa?

“La trattativa è iniziata molto tempo fa, ma l’abbiamo chiusa a ridosso della chiusura della finestra di mercato. Con la Fiorentina abbiamo sempre avuto un dialogo rispettoso e produttivo. Negoziati come questo coinvolgono tre parti e questo finisce per rendere la trattativa un po’ dispendiosa in termini di tempo. L’importante è che siamo riusciti a raggiungere un accordo, Pedro rappresenterà un grande maglia nel calcio europeo”.

Ci sono state altre richieste durante quest’estate per il giocatore? L’anno scorso sembrava vicino al Real Madrid…

“Sì, abbiamo avuto altre richieste, ma la Fiorentina è sempre stata la nostra priorità. Per quanto riguarda il Real Madrid, nel 2018 c’è stata una trattativa arrivata fino in stato avanzato, anche se poi non si è concretizzata. Ora Pedro pensa solo alla Fiorentina, vuole fare la storia qui”.

Cosa ha convinto il giocatore ad accettare Firenze?

“Il club, la tradizione e il progetto che gli è stato presentato. Come ho già detto: la Fiorentina è sempre stata la nostra priorità. Siamo felici, Pedro è sicuro di essere arrivato nel club giusto”.

Cosa risponde a chi nutre qualche dubbio su Pedro per via dell’infortunio al ginocchio dell’anno scorso?

“Non ci sono dubbi su questo. Pedro è un atleta di 22 anni con un’incredibile forza mentale, inoltre si prende molta cura del suo corpo. E’ al 100% sia fisicamente che tecnicamente, è pronto per aiutare il club. Ha fatto degli esami approfonditi prima di firmare il contratto e li ha superati tutti. E’ in forma completa e desideroso di giocare”.

Qual è l’obiettivo di Pedro in maglia viola?

“Vuole scrivere il suo nome nella storia del club e condurre la Fiorentina a traguardi prefissi. Questo è il suo grande obiettivo”.

