Allenamento mattutino a ranghi ridotti (a causa delle nazionali) per la Fiorentina al centro sportivo Davide Astori. Come riportato da Radio Bruno Toscano, Benassi, infortunatosi contro il Perugia, ha svolto lavoro a parte, così come Pedro (che domani sarà presentato in conferenza stampa). Rasmussen non si è allenato in gruppo. Il difensore ex Empoli non è ancora a disposizione di Vincenzo Montella. Nel pomeriggio secondo allenamento.