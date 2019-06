Ag. Borja Valero a VN: “Fiorentina è la squadra del suo cuore. Con Corvino non c’era possibilità di un ritorno, con Pradè…”

Le voci di un possibile ritorno di Borja Valero alla Fiorentina si fanno sempre più insistenti (CLICCA QUI), e l’ex “sindaco” di Firenze, protagonista della prima squadra di Montella, scalda ancora il cuore dei tifosi viola. Abbiamo parlato in esclusiva con l’agente del giocatore spagnolo, Alejandro Camano:

Signor Camano, si parla tanto di un ritorno di Borja Valero alla Fiorentina, quale è la situazione attuale?

Oggi è un calciatore dell’ Inter. Ha finito la stagione, ora c’è un altro allenatore, Conte al posto di Spalletti. Ha ancora un anno di contratto e lui ora sta pensando all’Inter e ad arrivare pronto per il ritiro, che sarà molto importante per il suo futuro. La Fiorentina è comunque la squadra del suo cuore, li c’è casa sua. In questo momento non ci sono trattative e nessuna possibilità di trasferimento, ma sappiamo come il mercato possa cambiare tutto in un secondo. Alla Fiorentina adesso c’è Pradè, che per noi è un signore e uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, c’è sempre stato un grande rapporto con lui. Con Corvino non c’erano possibilità di un ritorno di Borja alla Fiorentina, poichè all’ex ds non piaceva il centrocampista spagnolo.