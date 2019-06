Borja Valero e un ritorno di fiamma: Pradè a Milano lo chiede all’Inter

Secondo Sky Sport, la Fiorentina sta lavorando per riportare Borja Valero a Firenze. In queste ore, infatti, Daniele Pradè si trova a Milano per condurre le operazioni di mercato in casa viola, tra cui quella legata al todocampista. Il d.s. gigliato avrebbe già intavolato la trattativa con l’Inter per cercare di far tornare lo spagnolo nel capoluogo toscano. Nonostante l’età, Borja potrebbe avere ancora un ruolo importante, se non con continuità in campo, nello spogliatoio.

