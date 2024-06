Adesso Pinamonti basterà a Firenze? E che Colpani non diventi “un caso Nzola”

Nella conferenza stampa di ieri, Daniele Pradè ha parlato di ambizione, voglia e... grandi attaccanti! Sì, sarà quello l'obiettivo numero uno del mercato della Fiorentina. Dopo un triennio di difficoltà e scommesse, la dirigenza viola ha espresso il desiderio di investire su una punta che faccia la differenza, nel rispetto del Fair Play finanziario e dei conti del club. È giusto però non farsi illusioni e qui entrano in gioco le stesse parole del direttore sportivo della Fiorentina: "Gli attaccanti di prima fascia sono obiettivi complicati, serve tempo e pazienza". Ed è giusto così, inutile sognare un Osimhen o un Lukaku per poi rimanere delusi a fine stagione. Quindi? Quali sono gli attaccanti da Fiorentina?

Non è questione di fasce, ma di qualità. Ad oggi la sensazione è che il campionato italiano non possa regalare grandi opportunità. Tolti i nomi delle big, dopo i vari Lautaro, Osimhen, Gudmundsson ecc., rimangono le seconde scelte. E qui la domanda sorge spontanea: adesso, Firenze si accontenterebbe di Pinamonti? O di Arnautovic? Difficile a dirsi. Sicuramente, sono nomi che scaldano di più rispetto a quelli del post-Vlahovic, ma Daniele Pradè è stato molto chiaro e come si suol dire "da grandi parole, derivano grandi responsabilità". Sia chiaro, questo non significa che l'acquisto dell'attaccante del Sassuolo per esempio, sia un errore a prescindere. Il mercato deve ancora iniziare e potranno esserci molte possibilità da sfruttare, ma il concetto è un altro. Ieri la dirigenza della Fiorentina ha dimostrato di avere voglia, ma anche rabbia, dopo tre anni importanti. Per questo motivo serviranno acquisti mirati e idee che superino la scommessa e che vengano considerati acquisti azzeccati.