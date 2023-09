Adesso Italiano vince anche… all’italiana

Di certo non è stata la miglior partita dell’anno ma oggi la classifica fa sorridere. Dieci punti come la Juve e una posizione di classifica tra la UEFA e la Champions. Sugli spalti viola campeggiava un cartello: contro il calcio moderno. Non sappiamo se era un monito contro Italiano o una semplice dissertazione “filosofica”. Era un segnale magari banale, forse di una essenzialità disarmante. Vedere la squadra sprecare come ha sprecato ghiotte occasioni aveva scoraggiato la tifoseria. Si dice: ma i gol non li segnano gli attaccanti. Diamo tempo al tempo. Il capocannoniere è Jack Bonaventura, seguito da Nico e Martinez Quarta, Soprattutto la squadra dimostra che in velocità può mandare in gol tutti. Vi sembra poco? Freniamo gli entusiasmi.