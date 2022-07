Il protagonista: Amrabat sarà il perno viola. E Mandragora…

Oggi, allo stadio Cesare Benatti di Moena, la Fiorentina ha iniziato il suo primo allenamento. Tanto entusiasmo per la squadra di Italiano che, dopo un piccolo riscaldamento, si è schierata in campo per iniziare la preparazione. Un dettaglio, però, non è passato inosservato. Infatti, Sofyan Amrabat ha iniziato l'allenamento gestendo la palla con passaggi mirati e continui rilanci. Da solo, testa bassa e concentrazione al massimo. Questa Fiorentina ricomincerà dalle sue doti da regista, adesso non ci sono più dubbi.