Addio a Jorge Griffa, il “pazzo” che costrinse Batistuta a giocare a calcio

Ci sono difensori che hanno fatto la storia del calcio in campo, come Franz Beckenbauer, e difensori che invece la storia l'hanno fatta indirettamente, dopo la carriera, come Jorge Bernardo Griffa Monferroni . Il fatto che la morte del primo il 7 gennaio abbia fatto notizia urbi et orbi e quella del secondo 8 giorni dopo no, la dice lunga su quale sia il merito che rimane più impresso. Ma gli annali di questo sport devono rimanere grati tanto al Kaiser quanto al "Maestro", come veniva chiamato Griffa.

BUON CALCIATORE, ONESTO ALLENATORE

E questo non tanto, dicevamo, per quello che ha fatto sul campo, per quanto di assoluto rilievo: difensore e bandiera di Newell's Old Boys e Atletico Madrid nella seconda metà degli anni Cinquanta e in tutti gli anni Sessanta, quando era difficilissimo vedere difensori sudamericani in Europa, ha vinto quelle che oggi chiamiamo Liga (1) Copa del Rey (3) più la defunta Coppa delle Coppe (1) con i Colchoneros e la Coppa America (1) con la Nazionale. Davvero niente male. Quindi, dopo l'ultimo paio di stagioni all'Espanyol, si è ritirato nella sua Rosario, e ha cominciato ad allenare le giovanili del Newell's Old Boys, diventando il mentore di un giovanissimo Marcelo Bielsa. Emblematico il primo incontro tra i due: "Lei è Jorge Griffa, il signore che è tornato dalla Spagna per allenare le giovanili?" "Sì". "Lei è un pazzo". Il che è curioso, se si pensa che alla fine il pazzo per antonomasia sarebbe diventato proprio Bielsa. Con il Loco, negli anni a venire, è nato un sodalizio che ha portato i due a girare l'Argentina in lungo e in largo, Griffa da talent scout, Bielsa, che aveva già smesso a 26 anni di giocare, da allenatore, in cerca di talenti. E mai ricerca è stata più fruttuosa della loro.