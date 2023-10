A Roma non basta San Pietro e adesso… la ‘Settimana santa’

Un pareggio stampato

Partita che non mi e' piaciuta, due squadre molto macchinose, tasso tecnico basso,molti calci, poco calcio. I due fantasisti, Bonaventura e Louis Alberto non accendono mai la lampadina e il buio avvolge l'Olimpico. Era uno zero a zero stampato. Peccato, non ci sono da fare drammi, a fine campionato il valore delle rose viene sempre fuori, a Roma i migliori sono stati Terracciano e Parisi, il resto della squadra sono due partite che veleggiano su un 5,5 in pagella senza mai incidere. Purtroppo, prima citavo il nostro Giacomo Bonaventura, le squadre avversarie lo conoscono bene, erano conscie della qualita' che stava dando alla Fiorentina , sia l'Empoli che la Lazio lo hanno ingabbiato senza lasciargli spazio, lui si e' innervosito in entrambe le gare a scapito della sua classe. Il secondo uomo che dovrebbe fare la differenza e' Nico Gonzalez, per lui vale piu' o meno la valutazione fatta per Jack, fa paura agli avversari che lo raddoppiano sempre senza lasciarlo ne' scavallare e ne' saltare. La prestazione c'e' stata, non dobbiamo buttare tutto nel cestino, un rigore preso al novantaquattresimo fa venire tanta rabbia, c'e' da rimboccarsi le maniche, da ritrovare quella qualita' che ci permetteva di fare molte piu' azioni da gol. Il risultato finale determina per molti il giudizio sulla prestazione, se fosse finita in parita' si sarebbe parlato di un ottimo pareggio ottenuto in casa della seconda in classifica nel campionato scorso. Chiudo la valutazione della partita su due giocatori: Beltran e Parisi. L'argentino merita un po piu' di spazio e fiducia, anche a Roma ha fatto bene, non lo avrei sostituito, mi sembra in crescita fisica e tecnica,facciamolo giocare il piu' possibile. Per Fabiano Parisi, solo applausi, ha giocato in fascia destra che non e' la sua, aveva un cliente difficile come Zaccagni, che non ha mai fatto male,il nostro terzino ha addosso quel profumo di rustico che mi fa tanta stima e simpatia, e' generoso, di sicuro viene sempre fuori la sua educazione calcistica e di livello umano, bravo Fabiano. La partita di Roma, spero serva ai nostri dirigenti, per aver visto quanto incideva Milinkovic Savic nella Lazio, quanta grinta, classe, fisicita', portava alla sua squadra, quanto e' cambiato il rendimento delle aquile senza il loro BRINDELLONE, questo messaggio per far capire che spendere bene su un giocatore forte e' l'unica via per far crescere la nostra Fiorentina.