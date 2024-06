30 giugno: il giorno zero. Le dicotomie da sciogliere per la nuova Fiorentina

Progetto giovani o puntare a vincere subito?

I presupposti per intraprendere ambedue le strade ci sono. Da un lato, Comuzzo, Sené e i rientri di Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Di Stefano, Pierozzi, Amatucci e Bianco possono essere valore aggiunto e, perché no, fattori assolutamente determinanti per il futuro della rosa. La sconfitta dell'Italia ad Euro 2024, dovrebbe far riflettere in tal senso. Cosa è stato sbagliato? Prima delle prestazioni in campo, si è tanto parlato delle scelte. Mancano e sono mancati soprattutto 'giocatori di gamba' (riprendendo le parole di Spalletti) e giocatori determinanti negli ultimi 20 metri. E' da anni che si parla della necessità di investire sui giovani, ma la Fiorentina, oltre che a farlo splendidamente col Viola Park, potrebbe e forse dovrebbe dimostrarlo lanciando in campo questi ragazzi, frutto del lavoro e del sacrificio di una società intera. I prestiti sono formativi se fatti con razionalità. Sballottolare questi ragazzi prima in una squadra, poi in un'altra per diversi anni consecutivi, non ne incrementa la crescita, ma forse fa perdere la bussola e quello spiglio e sprazzo di potenziale che solo ora possono esternare. Oggi Kayode ne è la dimostrazione, sia sotto l'aspetto tecnico, che sotto l'aspetto e l'ambito di valore di mercato (oggi vale 25 milioni dopo solo una stagione). Detto tutto ciò, serve vincere subito? Le ultime finali ci raccontano che 'serve vincere subito'. Puntare dunque su giocatori esperti e di calibro internazionale per competere, sin dal 1 luglio, in ogni competizione. Può essere un'opzione, basta vedere la politica di crescita dell'Inter negli ultimi anni. Tanto si è parlato della non longevità della rosa, ma i fatti parlano di una Serie A vinta e una finale di Champions conquistata. Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Sommer sono stati presi per cifre minime, ma portati a livelli mai visti prima (per non parlare dei parametri 0).