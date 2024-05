Chi è Michael Oliver, il fischietto di Fiorentina-Club Brugge

Tornando alla gara di oggi, Oliver è un arbitro di indubbia personalità (qualcuno lo ricorda per la furibonda lite con Buffon per aver concesso un rigore in Real Madrid-Juventus contro i bianconeri nei secondi finali) . Questo episodio serve per evidenziare la personalità e soprattutto il carattere del fischietto inglese. Oliver lascia molto giocare, come di norma fanno in Inghilterra, per cui i giocatori devono evitare le sceneggiate perché naturalmente non rientrano nella sua idea di fallo. Di conseguenza anche la soglia dei falli è molto alta come in Europa. Non accetta le simulazioni e le proteste sopratutto quelle plateali. Insomma massima attenzione nei piccoli dettagli. Empatico con i giocatori, propenso al dialogo ma con distanza ed rispetto. In questa stagione ha diretto 22 gare in Premier League, 3 in Champions, 2 in Europa League e questa è la sua prima gara di Conference in stagione. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari ne contiamo una media di 5,5 in Europa e 3,5 in Premier.