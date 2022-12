Il nuovo Franchi si fa o no? Amrabat a gennaio non si muove

Il ministro Matteo Salvini dicendo “Non ci sono i soldi per lo stadio”, ha riacceso d’improvviso i riflettori sulla vicenda Franchi e dintorni. Vicenda inquietante, lo abbiamo detto fin dal primo giorno. E scelta politica che potrebbe rivelarsi sbagliata fino all’autogol, ma questo lo vedremo. Intanto, ovviamente, Dario Nardella ha ribattuto che invece i soldi ci sono eccome. Cosa poteva dire? Solo questo, sorretto dal suo proverbiale ottimismo nardelliano che l’ha portato ad avere già presentato un paio di volte in pompa magna lo stadio come se fosse già fatto, mentre è qualcosa che ancora non c’è, addirittura in attesa del progetto definitivo. Situazioni surreali già viste e comunque costose come la mega festa nel Salone di 500 pieno di invitati (anche Batistuta) vip per celebrare Nardella, autocelebrarsi meglio, e nulla più. Ma ormai siamo abituati ai plastici, ai sogni e alle illusioni, il problema è che in tutto questo balletto ci sta rimettendo la Fiorentina che senza uno stadio di proprietà non avrà mai la possibilità di alzare il fatturato in maniera cospicua. E quindi spendere di più sul mercato. Ma i soldi per il Franchi ci sono o non ci sono? Le parole del ministro Salvini non sono dette a vuoto. C’è in corso una revisione delle destinazioni dei fondi del Pnrr e sui circa 170 milioni destinati al Franchi le perplessità ci sono state da sempre, anche nella precedente maggioranza di governo, al punto che molti sindaci protestarono per i soldi destinati a un impianto sportivo (l’unico in Italia) invece che ad altre più importanti esigenze come le tante scuole di tutta la città metropolitana fiorentina che avrebbero bisogno di interventi, alcuni anche urgenti. I soldi, infatti, sono per tutta l’area metropolitana e Nardella li ha destinati solo al Franchi. L’operazione Franchi fu sponsorizzata, come sappiamo, dall’allora ministro Franceschini. Questione di amicizia con Nardella, anche se poi ora i due sono divisi nella corsa alla candidatura per la segreteria Pd. Quindi nessuna meraviglia se i soldi del Franchi dovessero essere dirottati per qualche altra opera dal nuovo ministro della cultura. Possibile? Vedremo. Probabile? Vedremo anche questo. Certamente l’uscita del ministro Salvini ha messo a nudo la fragilità di un’idea e tutte le criticità di un’operazione costosissima per tutta la collettività (il settanta per cento dei fondi Pnrr va restituito all’Europa) che farà fatica comunque a decollare, con il rischio di cominciare senza la certezza di finire per mancanza di fondi. La sensazione che si potrebbe creare un cul de sac è alta perché a questo punto Commisso non ha più alcuna intenzione di costruire lo stadio a spese sue. Lo ha detto chiaramente nell’ultima intervista rilasciata a Italia7, con in studio chi vi scrive, con parole chiarissime: “Certi treni passano una volta sola”. Se la politica fiorentina avesse capito e se Nardella non si fosse messo di traverso con il diktat “Lo stadio non lo faremo mai fare fuori dai confini del comune”, a questo punto probabilmente lo stadio della Fiorentina sarebbe già una realtà come sta succedendo per il Viola Park. Invece è ancora tutto in alto mare e dopo le parole di Salvini anche nella bufera. Aspettando la probabile revisione dei fondi del Pnrr ne potremo anche vedere delle belle, il tutto aggravato dal fatto che nel 2024 (politicamente domani) scade il mandato del sindaco e Nardella ormai da tempo si sta occupando più del Pd e del suo futuro che non di Firenze con tutti i problemi in sospeso. Capiremo presto cosa succederà, oltre le parole e le annunciazioni, resta il fatto che, purtroppo, la Fiorentina faticherà ad avere uno stadio suo anche questa volta. Fra l’altro la società viola non ha ancora sciolto i tanti interrogativi sull’utilizzo futuro e sul dove andrà a giocare se, vedi mai, i lavori dovessero davvero cominciare entro il 2023 come più volte annunciato dal sindaco.