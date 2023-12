100 anni di viola! Al supertifoso Mario la maglia celebrativa al Viola Park

Una vita assieme. Oggi è un giorno particolare per Mario Pieri, nato il 20 dicembre 1923, tifoso viola, anzi, gigliato, da sempre che spegne ben 100 candeline. 100 anni, la maggior parte dei quali trascorsi all'ombra del Cupolone ed allo stadio di Campo di Marte a seguire l'amore di sempre, la squadra del giglio che ha segnato gran parte dei passaggi della sua vita: la Fiorentina. Una vita segnata dalla passione per lo sport, dalla marcia alla bicicletta, senza chiaramente scordare l'amore per il pallone. Tra il 1941 ed il 1946, escluso il servizio militare nel periodo del secondo conflitto bellico, Mario Pieri giocò nella Richard GinoriColonnata di Sesto Fiorentino (e nel 1946 al Rifredi), lì dove oggi sorge il campo del Doccia. Ed anche lì, la passione per il viola si è incrociata col destino del supertifoso, il suo allenatore della stagione 1941-42, infatti, fu Mario Pizziolo, centrocampista e capitano della Fiorentina degli anni trenta, che vinse anche il titolo Mondiale con l'Italia nel 1934. L'ex gigliato, che sfiorò il tricolore in maglia viola nel 1935, faceva giocare nonno Mario, che era mezzala sinistra, a destra a piedi "invertiti", e nel primo dopoguerra la sua squadra si trovava a volte, come racconta a figlio e nipote, a coadiuvare proprio la Fiorentina negli allenamenti come dimostra la foto sottostante.