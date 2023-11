Under 17 LIVE: la Fiorentina dilaga contro la Lazio

La diretta dal Viola Park dello scontro al vertice per il campionato Under 17

Fiorentina e Lazio scendono in campo quest'oggi al Viola Park per la decima giornata del campionato Under 17. La gara è un vero e proprio scontro al vertice (la classifica) con la squadra viola che conduce la graduatoria tallonata proprio dalla Lazio.Finisce 4-0 la partita; un risultato eccellente dei ragazzi viola che mantengono la testa della classifica con questi 3 punti fondamentali. Il primo tempo ha visto la Lazio molto attenta e disposta perfettamente in campo.Infatti nei primi 15 minuti aveva creato varie occasioni pericolose ai danni della Fiorentina. Poi al 19' la Fiorentina è passata in vantaggio con Ciacci, fortunato nel colpire Francioli, che involontariamente insacca in rete. Al 29' raddoppiano i Viola con Angiolini, bravo a concludere un'azione perfetta e mandando la Fiorentina sul 2-0 alla fine della prima metà di gioco. IL secondo tempo ha decretato definitivamente le sorti della partita con altre due reti; prima con Maiorana e poi con Angiolini. Le formazioni delle due squadre: