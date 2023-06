LIVE- Fiorentina-Roma Under 16 0-2: Cinti raddoppia per i giallorossi

La diretta testuale della finale scudetto per la categoria Under 16 fra Fiorentina e Roma

Stasera a partire dalle 20 si disputa la finale scudetto Under 16 che vedrà contrapporsi la Fiorentina del romano Marco Capparella che, in carriera, ha indossato tra le tante le maglie di Ascoli, Avellino e Napoli, e la Roma dell'aretino Gianluca Falsini, campione in carica della manifestazione, che vestì i colori tra le altre di Atalanta, Parma e Siena. LEGGI QUI STATISTICHE E CURIOSITA' DI FIORENTINA-ROMA UNDER16