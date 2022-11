Under 15 Fiorentina Sassuolo. Segui il live della partita.

La Fiorentina Under 15 affronta il Sassuolo di mister Gilioli reduce da una sconfitta per 1-3 contro l’Empoli e dunque con tanta voglia di tornare alla vittoria. I giovani viola avranno con il turno casalingo allo stadio Bozzi...

La Fiorentina Under 15 affronta il Sassuolo di mister Gilioli reduce da una sconfitta per 1-3 contro l'Empoli e dunque con tanta voglia di tornare alla vittoria. I giovani viola avranno con il turno casalingo allo stadio Bozzi l'opportunità di accorciare il distacco in classifica con i neroverdi e agganciare le prime posizioni della classifica.