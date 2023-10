Under 15 – Fiorentina Salernitana 2-2: Pareggio amaro per la Fiorentina

La Fiorentina Under 15 ha affrontato la Salernitana di mister Cerrato al centro sportivo Viola Park. E' stata una partita ricca di spettacolo, gol, duelli e bel gioco. La prima frazione ha visto entrambe le squadre propositive in avanti e alla ricerca del gol, con un susseguirsi di contropiedi da una parte e dall'altra. Al 33' ci pensa Gargiulo ad aprire le danze, con un gol da attaccante puro, bravo a smarcarsi in mezzo alla difesa granata e ad anticipare tutti. Pochi minuti dopo, già nel recupero del primo tempo, la Salernitana pareggia la partita con Robertazzi, che sfrutta una disattenzione dei viola per rimettere in piedi la partita. Nel secondo tempo la squadra ospite sembrava avere più grinta, arrivando sempre prima sulle secondo palle e non tirandosi mai indietro di fronte a un duello. Però nel momento più complicato dei viola, Ansideri realizza un gol stratosferico che riporta la squadra di casa in vantaggio. Al 63' gli ospiti trovano di nuovo la rete con Lauria, riportando la partita in parità. Il match finisce con risultato di 2-2, un pareggio molto stretto per la Fiorentina, che avrebbe dovuto portare a casa i 3 punti per rimanere attaccata all'Empoli capolista. . Le formazioni delle due squadre: