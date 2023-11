Under 15 – Fiorentina-Lazio 3-1.Vittoria Fondamentale per i Viola

Alle 15:30 nello stadio all'interno del Viola Park si affrontano per il campionato Under 15 Fiorentina e Lazio. Sarà per i viola una ghiotta occasione per recuperare punti alla Lazio attualmente al terzo posto con 15 punti contro il quinto dei viola che sono fermi a quota 11 (qui la classifica aggiornata). A breve le formazioni delle squadre. E' stata una partita ricca di spettacolo e duelli di gioco, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per 90'. Il primo tempo ho visto ritmi alti sin da subito alla ricerca del gol del vantaggio.Al 22' ci pensa Morelli a portare avanti la Lazio con una punizione magistrale. Dopo il primo gol la partita si è accesa, con entrambe le squadre molto nervose. Al 41' la Fiorentina pareggia i conti con Moussa, attento a sfruttare l'errore di D'Isanto e a riaprire la partita. Nel secondo tempo, dopo appena 20 secondi, i Viola passano in vantaggio con gol di Coratella che calcia sulla traversa e il tiro che termina dentro la linea di porta. La Lazio non ci sta e inizia a creare moltissime azioni pericolose, ma non riesce mai a concretizzarle. Durante il recupero della seconda frazione di gioco, chiude i conti nel neoentrato Bellacci, che regala i 3 punti alla propria squadra.