Under 15: Fiorentina-Catanzaro- Fiorentina in vantaggio

La Fiorentina Under 15 affronta il Catanzaro al centro sportivo Viola Park. I Viola sono obbligati a portare a casa la vittoria per rimanere nelle prime die posizioni che danno diritto al passaggio ai quarti

La Fiorentina Under 15 affronta il Catanzaro al centro sportivo Viola Park. I Viola sono obbligati a portare a casa la vittoria per rimanere attaccati all' Empoli capolista. Anche la seconda posizione dà il diritto a partecipare ai quarti di finale ed è questo al momento l'obiettivo dei viola allenati da Pettinari. Il Catanzaro è invece al penultimo posto in classifica e non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Vediamo intanto come si sviluppa il match di oggi. Le formazioni delle due squadre: