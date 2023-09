LIVE – Udinese-Fiorentina: 0-1 f.p.t. Quarta fa la punta e porta avanti i viola

Seguiamo insieme la gara di Udine, con la Fiorentina in cerca del secondo successo di fila dopo il 3-2 rifilato all'Atalanta tra le mura amiche

-> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA IN TEMPO REALE | Alle 15 la diretta testuale del match di Udine. Sono state ufficializzate le formazioni ufficialidelle squadre. Dirige l'incontro Chiffi, i friulani sono ancora in cerca della prima vittoria in campionato. La Fiorentina invece vuole dare continuità al 3-2 rifilato all'Atalanta la settimana scorsa.