Serie A femminile, Fiorentina-Como: le viola trionfano e volano in classifica!

La Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente ospita quest'oggi il Como, che insegue proprio le viola in classifica

Prestazione da incorniciare per le ragazze viola, che nella sfida di alta classifica contro il Como dilagano con un netto tre a zero. Sugli scudi la solita Boquete, ma ottimi anche gli ingressi delle subentrate. La Fiorentina vola così momentaneamente al secondo posto in classifica, scavalcando la Juventus impegnata domani contro l'Inter RISULTATI E CLASSIFICA SU NUMERICALCIO.