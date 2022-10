Serie A femm. [LIVE] – Pomigliano-Fiorentina, Sabatino fallisce il raddoppio

Il tabellino e la cronaca in tempo reale di Pomigliano-Fiorentina

Gabriele Moschini

La Fiorentina, reduce dal successo sul Sassuolo, vincendo contro il Pomigliano ha la possibilità di tornare in testa alla classifica dopo 6 turni di campionato. L'attuale capolista Inter è impegnata nell'insidioso derby contro il Milan. -> LEGGI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

POMIGLIANO 0-1 FIORENTINA

72' 15:03 - 15 ott Altra grande azione di Monnecchi sulla destra, sul traversone in area non arriva nessuna delle viola per pochi centimetri 70' 15:01 - 15 ott Giallo per Agard per perdita di tempo 65' 14:57 - 15 ott VIOLA AD UN PASSO DALLO 0-2! Splendida azione su schema da calcio piazzato delle ragazze viola, la palla arriva a Sabatino che da due passi fallisce sparando addosso a Cetinja 64' 14:55 - 15 ott Sabatino recupera un gran pallone, Konat è costretta a spendere il fallo tattico 61' 14:52 - 15 ott Panico pesca ancora dalla panchina, fuori Cafferata e Mijatovic, dentro Catena e Breitner 60' 14:50 - 15 ott Fase di appannamento per la Fiorentina, tanti errori in fase di impostazione. Il Pomigliano alza il pressing 56' 14:47 - 15 ott Altra palla gol per le padroni di casa! Destro potente della neo entrata Corelli, Baldi fa buona guardia e respinge in corner 53' 14:44 - 15 ott Doppio cambio anche per le padroni di casa: dentro Corelli e Novellino che prendono il posto rispettivamente di Amorin e Battelani 53' 14:43 - 15 ott Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Johannsdottir e Jackmon al posto di Parisi e Erzen 51' 14:45 - 15 ott Che giocata di Martinez! L'attaccante del Pomigliano slalomeggia in area di rigore viola, ma sola davanti a Baldi calcia debole gettando al vento una palla gol clamorosa. Brivido per la Fiorentina 48' 14:38 - 15 ott Subito Fiorentina pericolosa! Bella sponda di Sabatino per Huchet che calcia forte, tiro respinto dalla difesa 14:38 - 15 ott Riparte la sfida 14:19 - 15 ott Finisce senza recupero la prima frazione di gioco, viola avanti! 44' 14:18 - 15 ott GOL DELLA FIORENTINA!!! AZIONE PODEROSA DI MONNECCHI SULLA DESTRA. CROSS IN MEZZO DOVE ARRIVA MIJATOVIC CHE METTE DENTRO CON UN GRANDE DESTRO AL VOLO! 42' 14:22 - 15 ott Occasione clamorosa per il Pomigliano! Tirocross di Fusini dalla sinistra, Baldi è tratta in inganno e lascia lì il pallone. Colpo di testa a colpo sicuro di Martinez salvato sulla linea da Agard! 38' 14:11 - 15 ott Ancora Fiorentina! Cross dalla sinistra di Erzen per Huchet che si inserisce e calcia in diagonale. Miracolo di Cetinja a negare il gol alle ragazze viola 32' 14:09 - 15 ott Primo squillo della Fiorentina! Schema da calcio d'angolo: cross fuori area per Huchet che calcia al volo in acrobazia. La palla sfiora la traversa 30' 14:05 - 15 ott Ancora zero occasioni per la Fiorentina, da segnalare un cross profondo di Parisi smanacciato malamente da Cetinja 25' 13:58 - 15 ott Martinez! Grande movimento della centravanti del Pomigliano che si libera e prova a calciare di potenza. La palla non va lontano dall'incrocio dei pali con Baldi in controllo 20' 13:54 - 15 ott Il tema della partita è sempre lo stesso. La Fiorentina tiene in mano il pallino del gioco, ma le padroni di casa finora non concedono spazi e provano a sfruttare la velocità di Martinez in ripartenza 18' 13:52 - 15 ott Primo giallo anche tra le viola, ammonita Parisi per un intervento in ritardo a metà campo 13' 13:48 - 15 ott Martinez sguscia via ancora una volta in area di rigore. Stavolta è provvidenziale la chiusura di Erzen 12' 13:46 - 15 ott Brivido per la Fiorentina! Tortelli si addormenta, Martinez ruba palla e punta l'area gigliata. La centrale viola però è bravissima a recuperare e consentire l'uscita bassa di Baldi 11' 13:44 - 15 ott Primo cartellino del match! Ammonita Fusini (Pomigliano) per un brutto fallo su Monnecchi 9' 13:42 - 15 ott La Fiorentina fa la partita, il Pomigliano si difende e prova a ripartire 5' 13:39 - 15 ott Un po' di confusione in queste prime battute, le due squadre lasciano pochi spazi 13:33 - 15 ott Calcio d'inizio al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. E' iniziata Pomigliano-Fiorentina. Primo possesso per le padroni di casa 12:30 13:04 - 15 ott Il Pomigliano comunica che la gara verrà disputata a porte chiuse per ultime disposizioni delle forze dell'ordine 10:15 - 15 ott La Fiorentina è, da una parte, la squadra che ha realizzato più reti nei primi 30 minuti di gioco (sette) e, dall’altra, una delle due (proprio con il Pomigliano) che non hanno ancora trovato il gol nella mezzora finale di partita in questo campionato 10:15 - 15 ott La Fiorentina ha ottenuto 12 punti nelle prime cinque partite di campionato (4V, 1P) per la prima volta dalla stagione 2018/19, terminata in seconda posizione; in quel caso le viola vinsero anche alla sesta giornata

TABELLINO DELLA GARA POMIGLIANO - Cetinja, Fusini, Gallazzi, Amorim, Konat, Taty, Passeri,Rizza, Battelani, Ferrario, Martinez. All.: Gerardo Alfano A disp.: Apicella, Miotto, Novellino, Rabot, Manca, Sangare, Corelli, Fierro FIORENTINA - Baldi, Tortelli, Agard, Erzen, Cafferata, Huchet, Parisi, Boquete, Monnecchi, Mijatovic, Sabatino. All.: P. Panico A disp.: Schroffenegger, Menta, Jackmon, Breitner, Catena, Longo, Severini, Giacobbo, Johannsdottir Arbitro: Luca Angelucci (sez. Foligno) Assistenti: De Angelis-Iacovacci IV Ufficiale: Gabriele Iurino RETI: Mijatovic AMMONITE: Fusini, Konat (P), Parisi (F)

La Fiorentina ha vinto entrambi i precedenti di Serie A contro il Pomigliano, nello scorso campionato; sono cinque finora le squadre contro cui le viola hanno disputato più di due incontri vincendo sempre nella competizione (Res Roma, Orobica, Pink Bari, Luserna e Chievo Verona Valpo).

La Fiorentina ha vinto due delle tre trasferte contro squadre campane in Serie A (1P): 5-2 contro il Napoli nell’agosto 2020 e 1-0 contro il Pomigliano l’8 maggio scorso.

La Fiorentina è, da una parte, la squadra che ha realizzato più reti nei primi 30 minuti di gioco (sette) e, dall’altra, una delle due (proprio con il Pomigliano) che non hanno ancora trovato il gol nella mezzora finale di partita in questo campionato.

Il Pomigliano ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato e in Serie A non è mai rimasto per sei gare di fila senza successi.

Il Pomigliano è la squadra che finora ha subito più gol da fuori area in questo campionato: cinque, inclusi due degli ultimi quattro. Dall’altra parte, tuttavia, la Fiorentina non ha ancora realizzato una rete dalla distanza – la più recente è quella dell’ex viola Valentina Giacinti dello scorso 15 maggio.

Dopo aver segnato in tutte le prime quattro partite casalinghe di Serie A, il Pomigliano ha mancato il gol in sei delle ultime nove, senza mai riuscire ad andare a bersaglio per due gare interne di fila nel periodo (due reti contro il Como nell’ultima sfida giocata in Campania).

Tre delle ultime quattro reti del Pomigliano in Serie A sono state realizzate da Taty, incluse due contro il Como. Solo due giocatrici della squadra campana sono riuscite ad andare a segno in due gare di fila nel massimo campionato: Tori Dellaperuta (gennaio-febbraio 2022) e Giuseppina Moraca (settembre 2021). Nessuna delle due indossa più la maglia granata.