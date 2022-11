RFS-Fiorentina 0-3 LIVE: goal fantastico di Saponara! Tris viola

Ultima giornata dei giorni di Conference League. La Fiorentina di Italiano sfida l'RFS Riga, in un match fondamentale per decidere la capolista del girone

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Dubra, Stuglis, Lipuscek; Maksimenko, Saric, Zjuzins, Vlalukin; Simkovic, Ilic, Rakels. All.:Morozs FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara. All.: Italiano (Basaksehir-Heart of Midlothian, il LIVE della partita)