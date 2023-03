Primavera, Verona-Fiorentina LIVE dalle 16 su Violanews

Al 'Sinergy Stadium' di Verona si gioca Verona-Fiorentina, ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. I viola di Aquilani vogliono dare seguito alle ultime buone prestazioni per consolidare il proprio posto in zona playoff ed agganciare il secondo posto. I gialloblu di Sammarco cercano i tre punti per allontanarsi dalla zona playout. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1