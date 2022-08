Primavera, Udinese-Fiorentina LIVE dalle 16.30 su Violanews

Debutto in campionato per i ragazzi di Aquilani

Prima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023, al "Germano Mian" di Cormons (GO) va in scena Udinese-Fiorentina. La squadra di Alberto Aquilani, reduce dal settimo posto in campionato e dalle vittorie di Coppa Italia e Supercoppa nella scorsa stagione, è stata rinnovata con l'innesto di molti classe 2004 e 2005 e tiene a battesimo i friulani di Jani Sturm, di ritorno nella massima serie dopo tre stagioni in Primavera 2. Dalle 16.30 vi racconteremo in diretta la sfida su Violanews. I RISULTATI E LA CLASSIFICA LIVE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1